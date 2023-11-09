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Son dakika: Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Son dakika: Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri açıklandı

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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