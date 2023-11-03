Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi, ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe SÜPER KUPA maçı tarihi hangi gün, saat kaçta? İşte net tarih...
Son dakika haberleri... Süper Kupa tarihi değişti. TFF'den yapılan son dakika açıklamasının hemen ardından futbolseverler arama motorlarında "Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi hangi gün, saat kaçta? İşte net tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi açıklama ile Süper Kupa tarihi değişti, bu gelişme futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi merak edilen soru, "Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi?" oldu. İşte merak edilen detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde bir değişikliğe gittiğini duyurdu.
TFF'den yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."
Daha önce TFF, Süper Kupa'nın tarihinin 30 Aralık olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu tarih değişikliği, futbolseverler arasında heyecanı artırırken, Süper Kupa'nın beklenen karşılaşmasının tarihi olarak kaydedilecektir.
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