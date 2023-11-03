Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi, ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe SÜPER KUPA maçı tarihi hangi gün, saat kaçta? İşte net tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi açıklama ile Süper Kupa tarihi değişti, bu gelişme futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi merak edilen soru, "Süper Kupa finali ne zaman, tarihi değişti mi?" oldu. İşte merak edilen detaylar...