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Milliler kritik virajda! Hırvatistan-Türkiye maçında ilk düdük sesi

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Milliler kritik virajda! Hırvatistan-Türkiye maçında ilk düdük sesi

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nun iki iddialı takımı olan Hırvatistan ve Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, bu karşılaşmadan puan veya puanlar alarak gruptan çıkma hesapları yapıyor. Zorlu ve kritik maç öncesi Türkiye'nin Hırvatistan karşısındaki 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımın haberimizden takip edebilirsiniz...

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