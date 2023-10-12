Bizim çocuklar aslan gibi! Hırvatistan 0-1 Türkiye (MAÇ SONUCU)

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nun iki iddialı takımı olan Hırvatistan ve Türkiye bugün karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkan A Milli Takım, zorlu karşılamada Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.