Verstappen F1 Katar Grand Prix’sini kazandı

Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracındaki yakıt sisteminde oluşan bir sorun nedeniyle Katar GP'de yarışamadı.

Mercedes pilotları, George Russell ve Lewis Hamilton, yarışın birinci turundaki ilk virajda araçlarının birbirine temasıyla yaşadıkları kaza sonrası yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Kaza hakkında Hamilton, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Tekrarını izledim ve yüzde yüz benim hatamdı ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ekibimden ve George'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.