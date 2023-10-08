Verstappen F1 Katar Grand Prix'sini kazandı
Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, F1 Katar Grand Prix'sinden de zaferle ayrıldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen 57 turluk yarışı Verstappen, ilk sırada tamamladı.
McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü oldu.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracındaki yakıt sisteminde oluşan bir sorun nedeniyle Katar GP'de yarışamadı.
Mercedes pilotları, George Russell ve Lewis Hamilton, yarışın birinci turundaki ilk virajda araçlarının birbirine temasıyla yaşadıkları kaza sonrası yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.
Kaza hakkında Hamilton, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Tekrarını izledim ve yüzde yüz benim hatamdı ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ekibimden ve George'dan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Verstappen, Katar'da dün yapılan sprint yarışında aldığı puanlarla bugünkü Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaşmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti.
Organizasyonda, şampiyon Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Şampiyonanın 19. yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Ekim'de düzenlenecek.
Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 224
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi boynuzlugillerden değildir?
- Cibali Karakolu adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?
- TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?
- İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa'nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!
- 45 yaşında bile 25 yaşında görünmenin sırrı! 1-2 damlası yeterli: E vitamini, kolajen, omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri içinde yok yok!
- Hastane online iş başvuru ekranı İŞKUR | Ekim 2023'te 81 ilde 18 yaş üstü yüzlerce personel alınacak! İşte şartları ve kontenjanları...
- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonucu | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi kaç kaç bitti?
- Vücutta virüs bırakmıyor! Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili!
- KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…
- Sürekli uçuğunuz çıkıyorsa nedeni bu olabilir! HSV-1 virüsüne karşı ağrı ve acıyı silip atacak doğal reçete!
- 2. torba yasa maddeleri açıldı! Milyonlara 5 müjde sıralandı! 2000 sigortalıya erken emeklilik, en düşük emekli maaşına ara zam, taşerona kadro,...