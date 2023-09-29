29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs! Fransa'da hayat durdu! Polisin ikna çalışmaları devam ediyor

Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs! Fransa'da hayat durdu! Polisin ikna çalışmaları devam ediyor

SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka’dan intihara teşebbüs! Fransa’da hayat durdu! Polisin ikna çalışmaları devam ediyor

Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Fransa'da bir otoyol üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor. Yıldız futbolcu itfaiye ve polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bir viyadük üzerinde intihara teşebbüs ediyor. Oyuncuyu ikna süreci sürüyor.

BEKA BEKA, MAGNAN VİYADÜĞÜNDEN ATLAMAKLA TEHDİT EDİYOR

İtfaiye ve polisin oyuncuyu ikna operasyonu devam ediyor. Oyuncu intihara teşebbüs için otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit ediyor. Futbolcunun Alexis Beka Beka olduğu öğrenildi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Oyuncunun Acil servis ve jandarma olay yerinde bulunurken, oyuncuyla ikna için görüşmeler devam ediyor. OGC Nice de psikoloğunu olay yerine gönderirken, polis de aşağıda konumlandı.

KIZ ARKADAŞI AYRILINCA...

Fransız medyasında 22 yaşındaki Beka Beka'nın kız arkadaşı kendisinden ayrılınca böyle bir olaya kalkıştığı belirtildi.

5 KİLOMETRELİK TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞTU

Karayolları ekipleri otoyolu kontrol altına alınırken, İtalya-Aix yönündeki trafik yavaşlatıldı. Bu ciddi olayın ardından 5 km'lik bir trafik sıkışıklığı oluştu ve trafiğin bir şeridi etkisiz hale getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA