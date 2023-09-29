Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka’dan intihara teşebbüs! Fransa’da hayat durdu! Polisin ikna çalışmaları devam ediyor

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bir viyadük üzerinde intihara teşebbüs ediyor. Oyuncuyu ikna süreci sürüyor.

BEKA BEKA, MAGNAN VİYADÜĞÜNDEN ATLAMAKLA TEHDİT EDİYOR

İtfaiye ve polisin oyuncuyu ikna operasyonu devam ediyor. Oyuncu intihara teşebbüs için otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit ediyor. Futbolcunun Alexis Beka Beka olduğu öğrenildi.