Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs! Fransa'da hayat durdu! Polisin ikna çalışmaları devam ediyor
Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Fransa'da bir otoyol üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor. Yıldız futbolcu itfaiye ve polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bir viyadük üzerinde intihara teşebbüs ediyor. Oyuncuyu ikna süreci sürüyor.
BEKA BEKA, MAGNAN VİYADÜĞÜNDEN ATLAMAKLA TEHDİT EDİYOR
İtfaiye ve polisin oyuncuyu ikna operasyonu devam ediyor. Oyuncu intihara teşebbüs için otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit ediyor. Futbolcunun Alexis Beka Beka olduğu öğrenildi.
POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Oyuncunun Acil servis ve jandarma olay yerinde bulunurken, oyuncuyla ikna için görüşmeler devam ediyor. OGC Nice de psikoloğunu olay yerine gönderirken, polis de aşağıda konumlandı.
KIZ ARKADAŞI AYRILINCA...
Fransız medyasında 22 yaşındaki Beka Beka'nın kız arkadaşı kendisinden ayrılınca böyle bir olaya kalkıştığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!
- Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
- Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
- 31. DÖNEM POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- Osmanlı'dan tek gecede dahiyane zafer! 800 Osmanlı askeri 70 bin kişilik orduyu yıktı geçti!
- İstanbul'un gezilmesi gereken 15 semti listelendi! Şehrin tarihi şölenini buram buram keşfedin!
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- %50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...
- 2. torba yasa içeriği şekillendi! Madde madde yeni müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik, 100 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, seyyanen artış...
- Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kaç yaşındayıdı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...