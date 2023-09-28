FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | 28 Eylül canlı maç izle! FB - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 5 maçtan da galip ayrılarak önemli bir başlangıç yapmış durumda.

Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, maç eksiği sebebiyle topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanması durumunda tekrar zirveye yerleşecek.