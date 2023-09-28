FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | 28 Eylül canlı maç izle! FB - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
"Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor. İşte FB - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...
"Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Süper Lig'in heyecanı devam ederken erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İşte FB - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler...
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!
Fenerbahçe - Başakşehir maçını linkten izleyebilirsiniz. Bunun için beIN Sports'a üye olmanız gerekebilir. Üyelik tamamlandıktan sonra, beIN Sports 1'in canlı yayınını izleyebilirsiniz.
https://www.beinconnect.com.tr/spor
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
RAMS Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek
FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk edeceği maç bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 5 maçtan da galip ayrılarak önemli bir başlangıç yapmış durumda.
Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, maç eksiği sebebiyle topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanması durumunda tekrar zirveye yerleşecek.
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- FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | 28 Eylül canlı maç izle! FB - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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