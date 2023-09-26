Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Sakatlığını atlattı oynamaya hazır! Ancelotti duyurdu...

İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve defans oyuncusu Eder Militao dışında sakatlıktan çıkan tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu ancak kimi, ne zaman ve maçın hangi noktasında kullanacağına ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi.

Arda Güler'in Las Palmas karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Real Madrid maç kadrosuna alınacağı ve maç içindeki gidişata göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.