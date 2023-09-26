26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İSTANBULSPOR GS MAÇI CANLI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın!

İSTANBULSPOR GS MAÇI CANLI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın!

SPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
ABONE OL
İSTANBULSPOR GS MAÇI CANLI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın!

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig 3. Hafta fikstür erteleme maçları ile gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları kapsamında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İşte, maç hakkında detaylar...

İstanbulspor Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! bilgileri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları kapsamında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İşte, İstanbulspor GS maçı hakkında detaylar...

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor karşısında mücadele ediyor. İstanbulspor Galatasaray Süper Lig maçı 26 Eylül 2023 Salı saat 20.00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayı kanalı beIN Sports 1 olacak.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

İstanbulspor Galatasaray maçının yayını için:

https://beinsports.com.tr/

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA