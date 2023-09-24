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Haberler Spor Haberleri ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | 24 Eylül 2023 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | 24 Eylül 2023 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | 24 Eylül 2023 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...

"Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Futbolseverler bugün oynanacak mücadele hakkında detayları araştırıyor. İşte, Alanyaspor - Fenerbahçe canlı maç izleme linki!

"Alanyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın bilglerini araştırıyor. İşte, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

LİGDE 15. RANDEVU

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi.

Kanarya'nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de rakibini 5-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya'daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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