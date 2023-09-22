Real Madrid’de Arda Güler sevinci

Maçın gidişatına göre Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Las Palmas maçında ilk kez süre alması bekleniyor.

Bu arada Carlo Ancelotti birkaç gün önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını belirtmişti. Genç futbolcunun tahmin edilen süreden önce geri dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.