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Real Madrid'de Arda Güler sevinci

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Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Real Madrid’de Arda Güler sevinci

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı. 18 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü idmanının bir bölümünde takımla çalıştı.

Bu hafta LaLiga'da Madrid derbisinde deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Real Madrid, dev müsabakanın çalışmalarını sürdürdü.

Real Madrid'de futbolcular önce salonda çalışma gerçekleştirirken daha sonra sahada topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü antrenmanının bir bölümünde takımla çalıştı.

Arda Güler'le birlikte Vinicius Jr.'ın da idmanın bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Öte yandan AS'ın haberine göre Arda Güler, derbi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçının kadrosunda yer alacak.

Maçın gidişatına göre Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Las Palmas maçında ilk kez süre alması bekleniyor.

Bu arada Carlo Ancelotti birkaç gün önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını belirtmişti. Genç futbolcunun tahmin edilen süreden önce geri dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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