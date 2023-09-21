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Haberler Spor Haberleri BEŞİKTAŞ Konferans Ligi maçı CANLI İZLE | 21 Eylül 2023 Club Brugge-BJK maçı kesintisiz, full HD, 4K, tamamını şifresiz izleme ekranı!

BEŞİKTAŞ Konferans Ligi maçı CANLI İZLE | 21 Eylül 2023 Club Brugge-BJK maçı kesintisiz, full HD, 4K, tamamını şifresiz izleme ekranı!

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BEŞİKTAŞ Konferans Ligi maçı CANLI İZLE | 21 Eylül 2023 Club Brugge-BJK maçı kesintisiz, full HD, 4K, tamamını şifresiz izleme ekranı!

Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi D Grubu maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş, Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında mücadele edecek ve bu zorlu maçın kazananı grup liderliği yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi Colley'in durumunu belirsizliğini korurken, yeni transfer Eric Bailly'nin ilk 11'de sahaya çıkabileceğini ifade etti. İşte Club Brugge-BJK maçı kesintisiz, full HD, 4K, tamamını şifresiz izleme ekranı...

Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi D Grubu maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş, Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında mücadele edecek ve bu zorlu maçın kazananı grup liderliği yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi Colley'in durumunu belirsizliğini korurken, yeni transfer Eric Bailly'nin ilk 11'de sahaya çıkabileceğini ifade etti. İşte Club Brugge-BJK maçı kesintisiz, full HD, 4K, tamamını şifresiz izleme ekranı...

⚽CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Beşiktaş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

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CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

AVRUPA'DA 236. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 236. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 235 müsabakada siyah-beyazlı takım, 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 310 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

BU SEZON NAMAĞLUP

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

CLUB BRUGGE'LA 4. KEZ

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.

Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

ALEKSEI KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.

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