Okan Buruk'tan maç sonu flaş açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Değişiklikte geç kalındı mı?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2 bitirerek 1 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. AHaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'ten, Buruk'a kritik soru...
A Grubu'nda yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kopenhag karşısında 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 geriye düştü.
Konuk ekip, Elias Jelert'in kırmızı kart görmesiyle 73. dakikada 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sacha Boey ile farkı bire indiren sarı-kırmızılı takım, 88. dakikada Tete ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Ahaber.com.tr'den İçerik Yöneticisi Okan Beltek, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili soru yöneltti.
"DEĞİŞİKLİK YAPMAKTA GEÇ KALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"
Okan Beltek, "Hocam öncelikle böyle bir maçta 3 puan alamadığınız için geçmiş olsun. Az önce değindiğiniz gibi sorum değişiklik konusunda… Galatasaray, Kopenhag maçında 58. dakikada golü yedi 59. Dakikada değişiklik yaptı. İlk Molde maçında 56. dakikada yedi, 59. Dakikada ilk değişikliklerini yaptı. İkinci Molde maçında 66. dakikada yedi, 72. dakikada değişiklik yaptı.
Bu konuda biraz geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Çünkü ikinci yarıya Kopenhag, Galatasaray'ın ilk yarıda başladığı gibi başladı oyuna…. 15 dakika değişiklik yapmadınız. Bu konuda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? diyerek soruyu yöneltti.
Okan Buruk: İlk 45 dakikayı nasıl buldunuz mesela?
Okan Beltek: Çok iyiydi…
Okan Buruk, "45. dakikada oyuncu değiştirir misiniz? Değiştirmezsiniz… Kaçıncı dakikayı beklersiniz başlar, oyuncuları ısınmaya gönderirsiniz… 10-12 dakika sonra değişiklik olur. 55'te 2 tane oyuncumuzu çağırdık. Hazırlanırken, diğer golü yedik. Burada bizim de şanssızlığımız olarak nitelendireceğimiz olaylar oldu.
Oyuncularda çok hızlı bir şekilde hazırlanmıyorlar. Geliyorlar bandajını sarıyorlar, tekmeliğini takıyorlar, duran top anlatıyor… Burada 2-3 dakikalık bir süre var oyuncunun oyuna girmesi için.
İleriye göremediğimiz için, bilemiyoruz… Ancak oyun bir şekilde gösteriyordu, değişiklik yapmamız gerektiğini. 58. dakika aslında çok da geç bir dakika değil, üstüne erken sayılabilecek bir dakika. Arkasından değişiklikleri devam ettirerek, 2 oyuncu daha soktuk. Burada oyuncu değişikliği tabii ki olması gerekiyor, ancak hiç oyuncu değiştirmeden bitiren hocalarda var maçları… Takımları iyi gidiyor ikinci yarıya iyi başlıyor." ifadelerini kullandı.
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