17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TS-BJK MAÇI CANLI | 17 Eylül Pazar Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

TS-BJK MAÇI CANLI | 17 Eylül Pazar Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023
ABONE OL
TS-BJK MAÇI CANLI | 17 Eylül Pazar Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dorukta! Trabzonspor ile Beşiktaş, zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, ligin başlangıcında iyi bir performans sergileyerek 3 maçta 7 puan topladı. Trabzonspor ise 4 haftada 6 puan elde etti. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor. İşte Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dorukta! Trabzonspor ile Beşiktaş, zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, ligin başlangıcında iyi bir performans sergileyerek 3 maçta 7 puan topladı. Trabzonspor ise 4 haftada 6 puan elde etti. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor. İşte Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TS-BJK MAÇI CANLI KESİNTİSİZ TAKİP ETME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk Tosun

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak

SÜPER LİG'DE 101. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez üç puanın sahibi oldu. 27 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken, kalesinde de 114 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan aralarındaki son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 14 galibiyet elde ederken 4 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

KARTAL RAKİBİNE KARŞI 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor'u son 5 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın ikisini bordo-mavililer kazanırken, 3 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini en son 2020-2021 sezonunda deplasmanda mağlup etmişti.

DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA

Zorlu müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA