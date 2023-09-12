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Japonya Türkiye maçı | A Milli Takım'dan zorlu prova

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Japonya Türkiye maçı | A Milli Takım’dan zorlu prova

UEFA 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, BAY geçtiği haftayı boş geçmeyecek ve Japonya ile hazırlık maçı oynayacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, son olarak Almanya'yı 4-1 deviren Japonya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. İşte, Türkiye-Japonya maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...

TÜRKİYE-JAPONYA MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Kazımcan, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf, Hakan, Barış Alper, Bertuğ

Japonya: Osako, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, H.Ito, Morita, Endo, J.Ito, Kamada, Mitoma, Ueda

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında 12 Eylül'de Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ 15.20'de başlayacak.

Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

İKİ TAKIM ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.

JAPONYA SON DÖNEMDE FORMDA

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



Japonya, Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından döndü.

E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya'yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya, bu turda Hırvatistan'a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.

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