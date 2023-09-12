Dünya yıldızlarının faturası ağır! Cari açığın yüzde 3'ü transfere harcandı
Süper Lig takımları yeni sezon öncesi transferde kesenin ağzını açtı. Kulüplerin şimdiye kadarki transfer harcamaları aylık cari açığın yüzde 3’üne, çeyreklik turizm gelirinin ise yüzde 1,1'ine denk geliyor. Kulüplerin, 15 Eylül Cuma günü sonra erecek transfer sezonunun bitişine kadar yeni takviyeler yapması bekleniyor.
Türkiye'de 2023-2024 futbol sezonu başladı. Takımlar geçen seneki kadrolarını, yeni isimlerle güçlendirdi. Özellikle Türk futbolunun 3 lokomotifi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa kupalarında mücadele edeceklerinden dolayı dünyaca ünlü yıldız futbolcularla anlaşma sağladılar. Günümüz futbol ekonomisinde yıldız futbolcunun, bir bakıma yüksel bedeller anlamına geldiği düşünüldüğünde yapılan harcamaların boyutu yükseliyor.
TAKIMLAR 142,2 MİLYON DOLAR HARCADI
Türkiye'de futbol kulüplerinin değeri yıldan yıla artıyor. Süper Lig kulüplerinin güncel kadro değerleri bu yıl toplam 1.2 milyar Euro'ya yükseldi. Yapılan ortalama hesaplamalara göre 20 takımın bu yılki transfer harcaması 132,5 milyon Euro, dolar bazında 142,2 milyon dolarlık transfer harcaması yapıldı.
Takımlarımızın yeni sezon öncesi şu ana kadarki güncel transfer harcamaları derlendi. Yeni sezonda şu ana kadar transfere Fenerbahçe 56.8 milyon Euro, Galatasaray 29.3 milyon Euro, Beşiktaş da 17 milyon Euro harcadı.
AYLIK CARİ AÇIĞIN YÜZDE 3'Ü, TURİZM GELİRİNİN YÜZDE 1,1'İ
Transfer rakamları ekonomik verilerle karşılaştırıldığında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması Temmuz ayı cari açık rakamının yüzde 3'üne denk geliyor. Temmuz ayında cari açık 5 milyar 466 milyon dolar gerçekleşti. Takımlar, şimdiye kadar toplam 142 milyon 200 bin Dolar harcama yaptı. Bu harcamaların 15 Eylül'e kadar artacağı düşünülüyor.
Transfere harcanan rakam, ikinci çeyrek turizm gelirinin ise yüzde 1,1'i olarak hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci çeyreğinde turizm gelirleri 12 milyar 975 milyon dolar gerçekleşti.
ÜÇ BÜYÜKLERİN PİYASA DEĞERİ YÜKSEK OYUNCULARI
Üç büyüklerin piyasa değeri yüksek yıldızları göze çarpıyor. Galatasaray'ın Brezilyalı sağ kanat futbolcusu Tete'nin piyasa değeri 25 milyon Euro, Fenerbahçeli yıldız orta saha oyuncusu Fred'in 20 milyon Euro, Beşiktaş'ın Ganalı defans oyuncusu Amartey de 12 milyon Euro'luk piyasa değeriyle öne çıkıyor.
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