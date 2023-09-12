Dünya yıldızlarının faturası ağır! Cari açığın yüzde 3’ü transfere harcandı

AYLIK CARİ AÇIĞIN YÜZDE 3'Ü, TURİZM GELİRİNİN YÜZDE 1,1'İ

Transfer rakamları ekonomik verilerle karşılaştırıldığında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması Temmuz ayı cari açık rakamının yüzde 3'üne denk geliyor. Temmuz ayında cari açık 5 milyar 466 milyon dolar gerçekleşti. Takımlar, şimdiye kadar toplam 142 milyon 200 bin Dolar harcama yaptı. Bu harcamaların 15 Eylül'e kadar artacağı düşünülüyor.