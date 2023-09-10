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Manchester Unitedlı Antony bir süre takıma geri dönemeyecek

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Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Manchester Unitedlı Antony bir süre takıma geri dönemeyecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

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