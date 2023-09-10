Eljif Elmas’tan dikkat çeken sözler: Avrupa’dan özür dilerim

'AVRUPA'DAN ÖZÜR DİLERİM'

Oynanan saha için özür dileyen Eljif Elmas, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" sözlerini kullandı.