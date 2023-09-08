Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli maç saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milli takım, bu kritik mücadelede galibiyet arayışında. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu ve futbolseverler heyecanla beklenen maçı takip edebilecekler.
"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli maç saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı ağırlayacak. D Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takım, 9 puanla zirvede yer alıyor ve bu kritik karşılaşmayı kazanarak büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK?
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)
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