"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli maç saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı ağırlayacak. D Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takım, 9 puanla zirvede yer alıyor ve bu kritik karşılaşmayı kazanarak büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.