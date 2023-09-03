TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE | 03 Eylül Filenin Sultanları final maçı kesintisiz, Full HD, donmadan, canlı seyret! 2023 CEV Avrupa Şampiyonası...

TEK ALTIN EKSİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın almaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.