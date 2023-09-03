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Haberler Spor Haberleri MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sarı lacivertili ekipte önemli eksikler bulunuyor. Bu zorlu mücadelede Fenerbahçe, 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.  Karşılaşmanın canlı takip ekranı haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sarı lacivertili ekipte önemli eksikler bulunuyor.

Bu zorlu mücadelede Fenerbahçe, 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı takip ekranı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

3 Eylül Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-FB MAÇI CANLI İZLE EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadelenin şifresiz izleme yolu bulunmamaktadır. Anbean takip etmek isteyen taraftarların platform tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödemesi gerekmektedir.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Djokanovic, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Sezonda oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ankara'dan da coşkuyla ayrılmak istiyor. Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması Arda Kardeşler'in düdüğüyle Ankara'daki Eryaman stadında gerçekleşecek.

SARI-KANARYA LİDERLİĞİ İSTİYOR

Başkant'ten 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 8 maçı da kazandı. Ankaragücünü de yenerek lige zirvede devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşma öncesi son yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımına yaptırdığı son taktik çalışması başarılı olursa Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderliği eline alacak. Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek olan Kartal, kadrosunu rotasyonlu kullanarak sakatlıkların önüne geçmek ve takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor.

LİGTE BİR MAÇI EKSİK

Ligin 3. haftasında Başakşehir maçı ertelenen Fenerbahçe ilk iki karşılaşmayı kazanmıştı. Bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde rakiplerinin önüne geçerek ligte bir numara olacak. Bu durumda 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.

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