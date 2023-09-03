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BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR İZLE | 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maçı canlı, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR İZLE | 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maçı canlı, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Süper Lig'in 4. hafta mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, bu kritik maçta sahadan galip ayrılarak üst sıralarda kendine yer bulmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçı canlı olarak izlemek için internet üzerinde araştırmalara başladı. Beşiktaş - Sivasspor maçı, tarih ve saatinde heyecanı doruklara taşıyacak.

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Süper Lig'in 4. hafta mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, bu kritik maçta sahadan galip ayrılarak üst sıralarda kendine yer bulmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçı canlı olarak izlemek için internet üzerinde araştırmalara başladı. Beşiktaş - Sivasspor maçı, tarih ve saatinde heyecanı doruklara taşıyacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Sivasspor maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 19.15'te başlayacak.

BJK-SİVASSPOR MAÇI KESİNTİSİZ CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı olarak BeIN Sports'ta ekrana gelecek.

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadelenin şifresiz izleme yolu bulunmamaktadır. Anbean takip etmek isteyen taraftarların platform tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödemesi gerekmektedir.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj.

KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

KARA KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE

İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında.

İKİ TAKIM ARASINDA 35.KARŞILAŞMA

İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.

SON MAĞLUBİYET SİVAS'A

Beşiktaş, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'a karşı aldı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı rakibine 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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