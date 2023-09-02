GAZİANTEP FK - GS MAÇI CANLI İZLE | Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? GS maçı canlı yayın izle!
"Gaziantep Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oluyor. Maçın detayları merak konusu olurken Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. İşte, Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın izle linki!
"Gaziantep Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oluyor. Maçın detayları merak konusu olurken Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. İşte, Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın ekranı!
GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Galatasaray maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi.
Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.
İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor
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