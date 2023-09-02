Cimbom Antep deplasmanında 3 puan peşinde! 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşmanın 11’leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz…
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2 Eylül Cumartesi saat 21.45'te Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar ise son basamakta yer alıyor.
GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi.
9. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 6 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 18 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı.
BU SEZON 8 RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de 2 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 berberlik elde etti.
14 GOLÜN 5'İ MAURO ICARDI'DEN
Sezona hızlı giren Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Icardi de 5 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve Molde'ye 2'şer gol atarken, Olimpija Ljubljana'ya karşı da 1 gol kaydetti.
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