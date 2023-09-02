Cimbom Antep deplasmanında 3 puan peşinde! İlk düdük geldi

Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar ise son basamakta yer alıyor.