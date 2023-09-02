Cimbom Antep deplasmanında 3 puan peşinde! İlk düdük geldi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşmanın 11’leri belli olurken, hakem Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz…
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Riascoss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
5. dakikada Tete'nin ortasında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Angelino'nun sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
22. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan ortasında kaleci Muslara meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi.
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