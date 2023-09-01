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Türkiye - İtalya | CANLI İZLE (2023 CEV Avrupa Şampiyonası)

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Türkiye - İtalya | CANLI İZLE 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları finale yükselmek için İtalya engelini geçmek istiyor. Türkiye - İtalya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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