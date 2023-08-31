ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 31 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray'ın rakipleri...
"UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Galatasaray'ın gruplarda hangi takımlarla karşılaşacağı belli olacak. 4'üncü torbada yer alacak olan GS, gruplardan çıkmayı hedefliyor. İşte, UEFA şampiyonlar ligi kura çekimi canlı yayın ekranı!
"Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için zorlu bir yola çıkıyor. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan Aslan, Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasını rakiplerini öğrenecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canı yayın bilgileri 2023!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu grup kuraları 31 Ağustos 2023 19.00'da yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı yayınlanacak. Aynı zamanda UEFA TV'den de izlenebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen 32 takım ve torbaları şu şekilde:
1. Pot: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord
2. Pot: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig
3. Pot: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag
4. Pot: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
İlk hafta: 19/20 Eylül 2023
İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023
Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023
Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023
Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023
Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023
GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.
Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.
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