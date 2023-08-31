Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman 2023-2024? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü...
"Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki rakipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Futbolseverler ise "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor? İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı tarihi...
"Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih maçı tarihi henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle;
A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray
B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV,
C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad
E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp
GRUP MAÇ TARİHLERİ
Fransa'dan Paris Saint-Germain, Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Newcastle United'ın yer aldığı F Grubu ise "ölüm grubu" olarak nitelendirildi.
1. Maç Günü: 19-20 Eylül 2023
2. Maç Günü: 3-4 Ekim 2023
3. Maç Günü: 24-25 Ekim 2023
4. Maç Günü: 7-8 Kasım 2023
5. Maç Günü: 28-29 Kasım 2023
6. Maç Günü: 12-13 Aralık 2023
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