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Canlı | Twente-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Sarı Kanarya'nın hedefi UEFA Konferans Ligi grupları...

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Canlı | Twente-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Sarı Kanarya’nın hedefi UEFA Konferans Ligi grupları...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk olacak. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak adını gruplara yazdırmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sampsted, Rots, Sadilek, Kjölö, Vlap, Ugalte, Wolfswinkel

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

AVRUPA'DA 260. MAÇ

Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

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