Canlı | Twente-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Sarı Kanarya'nın hedefi UEFA Konferans Ligi grupları...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk olacak. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak adını gruplara yazdırmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER
Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sampsted, Rots, Sadilek, Kjölö, Vlap, Ugalte, Wolfswinkel
Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko
AVRUPA'DA 260. MAÇ
Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.
FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK
Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hande Erçel'in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...
- Ebebek halka arzı talep toplama tarihi 2023! Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? EBEBK HİSSE FİYATI...
- ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI CANLI YAYIN İZLE | 31 Ağustos Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- 2023 yılında Türkiye’nin en çok satan SUV modelleri belli oldu! Uygun fiyat yine zirveyi belirledi!
- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Twente Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı maç izle!
- AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonucu öğrenme linki! aof.anadolu.edu.tr
- ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 31 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray'ın rakipleri...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 31 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek alıntını kim kazandı, kim birinci oldu?
- İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor
- AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Ek MTV 1. taksit ödeme tarihleri | 2023 ek MTV ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
- Engelli maaşı ne kadar, kaç TL? TİS görüşmesi sonrası engelli maaşı yüzde kaç artacak?