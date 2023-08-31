Canlı | Twente-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Sarı Kanarya'nın hedefi UEFA Konferans Ligi grupları...

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.