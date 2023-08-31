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Adana Demirspor - Genk | CANLI

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Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Adana Demirspor - Genk | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz eden Adana Demirspor, play off turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Genk takımını konuk ediyor. Mavi Şimşeklerde hedef, 2-1'lik mağlu biyetin rövanşında sahasında kazanıp adını gruplara yazdırmak. Adana Demirspor Genk maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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