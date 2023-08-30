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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?

"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!

"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu grup kuraları 31 Ağustos 2023 18.45'de yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

İlk hafta: 19/20 Eylül 2023

İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023

Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023

Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023

Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023

Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023

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