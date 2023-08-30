ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!
"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu grup kuraları 31 Ağustos 2023 18.45'de yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
İlk hafta: 19/20 Eylül 2023
İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023
Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023
Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023
Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023
Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
- Mavi Ay nedir, Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?
- Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
- Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?