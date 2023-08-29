Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta? 29 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi GS - Molde maçı Exxen'de mi, hangi kanalda?
"Molde maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maç sonucunda avantajı elinde bulunduran Galatasaray, rövanş maçını da kazanarak gruplara adını yazdırmak istiyor. İşte, maçın detayları..
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçta elde ettiği avantajı korumayı amaçlayan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte büyük bir heyecana sahne olacak mücadelede sahaya çıkacak. Özellikle maçın yayın detayları ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği soruları, futbolseverlerin araştırdığı önemli konular arasında bulunuyor. İşte, GS Molde maçının detayları...
GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Molde maçı 29 Ağustos 2023 saat 22.00'de oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak olarak belirlendi.
GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, Exxen ekranlarında yayınlanacak.
GALATASARAY MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkadir Bardakçı, Angelino; Torreira, Olivera; Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi
Molde:
Karlstrom; Ellingsen, Bjornbak, Haugan; Knudtzon, Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen; Eikrem, Brynhildsen
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de çekilecek.
EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?
28 Ağustos tarihi itibariyle ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.
EXXEN TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?
Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.
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- Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta? 29 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi GS - Molde maçı Exxen'de mi, hangi kanalda?
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