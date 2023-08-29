Cimbom Şampiyonlar Ligi grupları için sahada! Galatasaray - Molde maçında ilk düdük sesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmak isteyen Galatasaray, evinde 3-2'nin rövanşında Molde ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk, Norveç ekibi karşısında sürpriz bir 11'le sahaya çıktı. Galatasaray - Molde maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Galatasaray, Avrupa'da son yılların en kritik maçlarından birisine çıktı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY – MOLDE MAÇI 11'LERİ…
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
MOLDE: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.
GOL SİLAHI MAURO ICARDI
Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.
AVRUPA'DA KÜKRÜYOR
Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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