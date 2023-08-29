Cimbom Şampiyonlar Ligi grupları için sahada! Galatasaray - Molde maçında ilk düdük sesi

Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başaran Galatasaray, eşleşmeyi geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak. Hem Türkiye'yi devler sahnesinde temsil edecek hem de en az 25 milyon euro'luk bir gelire kavuşacak.