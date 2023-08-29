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Cimbom Şampiyonlar Ligi grupları için sahada! Galatasaray 1-0 Molde (İLK YARI)

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Cimbom Şampiyonlar Ligi grupları için sahada! Galatasaray 1-0 Molde İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmak isteyen Galatasaray, evinde 3-2'nin rövanşında Molde ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk, Norveç ekibi karşısında sürpriz bir 11'le sahaya çıktı. Galatasaray - Molde maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sivert Mannsverk'in, Mauro Icardi'yi çekmesi sonucu hakem Szymon Marciniak direkt penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, sağ alt köşeye yerden vuruşunda topu ve kaleci Jacob Karlstrom'u ayrı köşeler gönderdi. 1-0

29. dakikada Emil Breivik'in pasında topla buluşan Kristoffer Haugen, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında auta gitti.

31. dakikada Airik Hestad'ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

GALATASARAY – MOLDE MAÇI 11'LERİ…

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

MOLDE: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

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