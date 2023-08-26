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TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor canlı kesintisiz maç izle ekranı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor canlı kesintisiz maç izle ekranı!

"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin en heyecanlı futbol liglerinden biri olan Trendyol Süper Lig, üçüncü hafta maçlarıyla dolu dolu devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, maçın detayları...

"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçı canlı izle linki!

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Visca, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

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