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Fırtına galibiyet peşinde! Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında ilk düdük sesi...

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Fırtına galibiyet peşinde! Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında ilk düdük sesi...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Fırtına'nın taraftarı önünde galibiyet peşinde olduğu maçta ilk düdük sesi geldi. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Fırtına'nın taraftarı önünde galibiyet peşinde olduğu maçta ilk düdük sesi geldi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İbrahim, Anıl, Taha, Emir Han, Benhur, Verasanovic, Mithat, Olayowin, Mary, Zeqiri.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.

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