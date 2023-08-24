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Kanarya Avrupa semalarında! Fenerbahçe - Twente maçında ilk düdük sesi...

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Kanarya Avrupa semalarında! Fenerbahçe - Twente maçında ilk düdük sesi...

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda evinde Twente'yi ağırlıyor. İsmail Kartal'dan sürpriz kadro tercihi! Fenerbahçe - Twente maçının 11'leri belli oldu. Maçta ilk düdük sesi... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanıyor.

Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LERİ...

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.

Twente XI: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

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