Kanarya Avrupa semalarında! Fenerbahçe - Twente maçında ilk düdük sesi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanıyor.

Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.