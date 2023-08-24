Fenerbahçe Twente CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi FB-Twente maçı canlı, full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı! S Sport canlı yayın bilgileri...

Szymanski: Rekabet takıma fayda sağlar

Szymanski, hocasıyla birlikte basın toplantısına katıldı. Polonyalı yıldız, iyi yolda olduklarını dile getirerek, "6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. Twente'ye karşı geçen sene 2 maç oynadım. Neler yapabileceklerini biliyorum" dedi. 24 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, "Rekabet takıma fayda sağlar. İsmail Kartal, en iyi 11'i kuracaktır, en iyisini bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması iyi bir şey" yorumunu yaptı. Szymanski son olarak taraftarın kendisine bu kadar sevgi göstermesini beklediğini söyledi