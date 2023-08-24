Fenerbahçe Twente CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi FB-Twente maçı canlı, full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı! S Sport canlı yayın bilgileri...
UEFA Konferans Ligi'nin heyecanı, Fenerbahçe'nin Twente ile karşılaşacağı play-off turu maçıyla doruk noktasına ulaştı. Bu sezon oldukça başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 4 Avrupa maçının tamamını ve 2 lig maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Twente maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. Maçın canlı takibi için "Fenerbahçe Twente maçı canlı ve kesintisiz izle aratılmaları hızlandı. İşte detayları...
UEFA Konferans Ligi'nin heyecanı, Fenerbahçe'nin Twente ile karşılaşacağı play-off turu maçıyla doruk noktasına ulaştı. Bu sezon oldukça başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 4 Avrupa maçının tamamını ve 2 lig maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Twente maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. Maçın canlı takibi için "Fenerbahçe Twente maçı canlı ve kesintisiz izle aratılmaları hızlandı. İşte detayları...
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LERİ...
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.
Twente: Unnerstall, Brenet, Proper, Hilgers, M.Rots, Sadilek, Kjolo, Vlap, Stejin, Ugalde, Van Wolfswinkel
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Ne yazık ki maçı şifresiz canlı izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Anlık olarak takip etmek isteyen taraftarlar S Sports tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek izleyebilir.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadroda eksik isim bulunmuyor.
Kadordaki isimlerden Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.
FRED VE CENGİZ KADRODA
Fenerbahçe'nin Twente maçları için bildirdiği kadroda yeni transferler de yer alıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
Ayrıca Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
Szymanski: Rekabet takıma fayda sağlar
Szymanski, hocasıyla birlikte basın toplantısına katıldı. Polonyalı yıldız, iyi yolda olduklarını dile getirerek, "6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. Twente'ye karşı geçen sene 2 maç oynadım. Neler yapabileceklerini biliyorum" dedi. 24 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, "Rekabet takıma fayda sağlar. İsmail Kartal, en iyi 11'i kuracaktır, en iyisini bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması iyi bir şey" yorumunu yaptı. Szymanski son olarak taraftarın kendisine bu kadar sevgi göstermesini beklediğini söyledi
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