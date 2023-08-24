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Dinamo Kiev-Beşiktaş CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Dinamo Kiev BJK anlık, şifresiz, canlı, kesintisiz, full HD izleme ekranı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Dinamo Kiev-Beşiktaş CANLI YAYIN BİLGİLERİ | Dinamo Kiev BJK anlık, şifresiz, canlı, kesintisiz, full HD izleme ekranı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğindeki Kara Kartal, bu zorlu müsabakada avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. S Sport Plus kanalında naklen yayınlanacak olan kritik maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise "S Sport Plus Dinamo Kiev-Beşiktaş canlı izle" gibi aramalarla maçın izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte detayları...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğindeki Kara Kartal, bu zorlu müsabakada avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. S Sport Plus kanalında naklen yayınlanacak olan kritik maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise "S Sport Plus Dinamo Kiev-Beşiktaş canlı izle" gibi aramalarla maçın izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte detayları...

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa arenasında mücadelesine devam etmek isteyen Beşiktaş zorlu karşılaşmaya çıkacak. 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak olan müsabaka TSİ saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER BELLİ OLDU

DINAMO KIEV:

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Ne yazık ki maçı şifresiz canlı izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Anlık olarak takip etmek isteyen taraftarlar S Sport tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek izleyebilir.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

TEK EKSİK VAR

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç öncesinde tek eksik Rachid Ghezzal.

ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK

Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı 100'üncü yılında şampiyon yaptıktan sonra ilk kez siyah-beyazlılara rakip.

TEMSİLCİLERİMİZİN SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARI ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz." denildi.

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