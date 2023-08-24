TEMSİLCİLERİMİZİN SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARI ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.