MOLDE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle!

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 188,50 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 220,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 157,08 TL, yıllık 184,08 TL'dir.