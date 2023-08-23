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MOLDE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle!

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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MOLDE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle!

Molde Galatasaray maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray, 3. Eleme Turu'ndaki mücadelesinde Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Bu kritik maç, futbolseverlerin merakla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Aker Stadyumu'nda 11 bin 249 seyirci kapasiteli tribünler önünde sahaya çıkacak. İşte Molde - GS maçı canlı yayın!

MOLDE - GS MAÇI CANLI İZLE! Bugün oynanacak olan Galatasaray - Molde karşılaşması, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir adım atmak ve avantajlı bir skorla rövanşa gitmek amacıyla sahada olacak. İşte, Exxen TV canlı izle ekranı!

MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde Galatasaray maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) oynanacak.

Molde Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Molde :

Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi.

MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olarak açıklandı.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 188,50 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 220,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 157,08 TL, yıllık 184,08 TL'dir.

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