MOLDE / GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı EXXEN TV izle! Canlı yayın bilgileri...
Molde Galatasaray maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray, 3. Eleme Turu'ndaki mücadelesinde Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Bu kritik maç, futbolseverlerin merakla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Aker Stadyumu'nda 11 bin 249 seyirci kapasiteli tribünler önünde sahaya çıkacak. İşte Molde - GS maçı canlı yayın!
MOLDE - GS MAÇI CANLI İZLE! Bugün oynanacak olan Galatasaray - Molde karşılaşması, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir adım atmak ve avantajlı bir skorla rövanşa gitmek amacıyla sahada olacak. İşte, Exxen TV canlı izle ekranı ile Molde - Galatasaray maçı canlı yayın izle!
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Molde Galatasaray maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) oynanacak.
Molde Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olarak açıklandı.
EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
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- MOLDE / GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı EXXEN TV izle! Canlı yayın bilgileri...
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