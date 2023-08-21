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Haberler Spor Haberleri SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE CANLI İZLE | 21 Ağustos Samsunspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE CANLI İZLE | 21 Ağustos Samsunspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

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Giriş Tarihi: 21.08.2023
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SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE CANLI İZLE | 21 Ağustos Samsunspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bir müsabaka olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig'e 3 puanla başlangıç yapan Fenerbahçe ile kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecekler. Futbolseverler ise Samsunspor Fenerbahçe maçını canlı olarak izlemek için internette canlı yayın ekranlarını araştırıyorlar. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nasıl izlenir?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bir müsabaka olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig'e 3 puanla başlangıç yapan Fenerbahçe ile kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecekler. Futbolseverler ise Samsunspor Fenerbahçe maçını canlı olarak izlemek için internette canlı yayın ekranlarını araştırıyorlar. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nasıl izlenir?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bugün (21 Ağustos 2023 Pazartesi) saat 21.00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Maçı şifresiz izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler platform tarafından belirlenen abone ücretini ödeyerek izleyebilirler.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Schnidler, Taylan, Ntcham, Bola, Laura, Fofana, Mouandilmadji

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

61. randevu

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklanırken, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Emre Mor, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka için Samsun'a hareket edecek olan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

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