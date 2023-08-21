Fenerbahçe zorlu Samsun deplasmanında! Maçta ilk düdük sesi...
Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi takımların ilk 11’leri belli oldu. Samsun'da ilk düdük sesi...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Bola, Zeki, Alim, van Drongelen, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennasser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko
61. RANDEVU
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
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