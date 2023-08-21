Fenerbahçe zorlu Samsun deplasmanında! Maçta ilk düdük sesi...

İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Zeki, Alim, van Drongelen, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennasser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.