CANLI | Beşiktaş – Pendikspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş – Pendikspor maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, ligdeki ilk iç saha maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş, Pendikspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.
GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.
Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.
Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.
20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.
Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?