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Haberler Spor Haberleri CANLI | Beşiktaş – Pendikspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş – Pendikspor maçı ilk 11’leri…

CANLI | Beşiktaş – Pendikspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş – Pendikspor maçı ilk 11’leri…

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Giriş Tarihi: 20.08.2023
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CANLI | Beşiktaş – Pendikspor CANLI ANLATIM Beşiktaş – Pendikspor maçı ilk 11’leri…

Beşiktaş, ligdeki ilk iç saha maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş, Pendikspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ...

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Amir, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan, Aosman, Halil, Thuram, Eze

GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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