Süper Lig'de yılın ilk derbisi! CANLI | Galatasaray – Trabzonspor (CANLI ANLATIM)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Cimbom'da kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. Sezonun ilk derbisinde puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde 3 puanı almayı hedefliyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray – Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
23. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelere gitti. 1-0
25. dakikada sağ taraftan Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan bu topu kornere çeldi.
İŞTE GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok
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