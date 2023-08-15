Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana 11'inde büyük sürprizler! Okan Buruk'un orta saha ve kanat tercihleri belli oldu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. eleme turu ikinci maçında Olimpija Ljubljana'yı evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar turu geçmesi halinde Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte Okan Buruk'un 11'i... Galatasaray - Ljubljana maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. eleme turu ikinci maçında Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ...
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Torreria, Berkan, Kerem, Mertens, Barış ve Icardi
Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro
TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Rams Park'taki müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Galatasaray turu geçmesi halinde; Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AVRUPA KUPALARINDA 306. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.
BU SEZON 4 RESMİ MAÇ OYNADI
Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.
Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:
"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."
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