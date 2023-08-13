Canlı | Fenerbahçe - Gaziantep FK (CANLI ANLATIM) Kanarya Süper Lig'e galibiyetle başlamak istiyor

9 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.