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Canlı | Fenerbahçe - Gaziantep FK (CANLI ANLATIM) Kanarya Süper Lig'e galibiyetle başlamak istiyor

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Giriş Tarihi: 13.08.2023
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Canlı | Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI ANLATIM Kanarya Süper Lig’e galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig'in ilk haftasında ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler mutlak favori olarak çıkacağı karşılaşmayı kazanarak taraftarının önünde lige galibiyetle başlamak istiyor. İşte muhtemel 11'ler... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe ilk maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Arda, Khacef, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Gradel, Riascos

KANARYA'DA 3 EKSİK

Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşması öncesi sakatlığı sebebiyle sezon ortasına kadar sözleşmesi dondurulan Lincoln, sakat Emre Mor ve kart cezalısı Luan Peres dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

9 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

GAZİANTEP 4 ŞUBAT'TAN SONRA İLK KEZ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

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