CANLI | Kayserispor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Kayserispor ile Galatasaray Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nde oynanıyor. Kayserispor-Galatasaray maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maç öncesi 11'ler belli oldu.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu
ZANİOLO GÖTÜRÜLMEDİ!
Monchi'nin sportif direktörlüğünü yaptığı Aston Villa, Zaniolo konusunda ısrarını sürdürüyor. İngiliz devinin son olarak 30 milyon Euro'ya kadar teklifini yükselttiği öğrenildi. Galatasaray'da sakatlığı süren İtalyan yıldız ise Kayserispor deplasmanına da götürülmedi. Transfer görüşmeleri yapan Zaniolo'nun riske edilmemek adına İstanbul'da bırakıldığı iddia ediliyor.
KADİR HAS MAÇA HAZIR
32 bin 864 kişi kapasiteli Kadir Has Şehir Stadyumu, bugünkü Kayserispor - Galatasaray maçı ile 70 gün sonra kapılarını açıyor. Stadyum geçen sezon oynanan Ankaragücü maçının ardından bakıma alındı. Koltukları yeniden yapılırken, 11 tane de loca kazandırıldı. Stadyum Sorumlusu Ali Yılmaz, "Sezon bittikten sonra ilk etapta hemen çim bakımına girdik. Çimimizde tohumlama çalışması yaptık ve eski çimleri yerinden alıp ara ekim yaptık. Gübrelerle bakımını yaptık. Bu sene değişiklik olarak stadın koltuklarını pürmüzle yakarak solmuş hallerinden kurtulup eski haline çevirdik. Açık olan güney kafe locasını kapatarak stada 11 tane yeni loca kazandırdık. Temizliğimizde son aşama devam ediyor. Galatasaray maçına hazır durumdayız" ifadelerini kullandı.
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