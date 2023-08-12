CANLI | Kayserispor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

KADİR HAS MAÇA HAZIR

32 bin 864 kişi kapasiteli Kadir Has Şehir Stadyumu, bugünkü Kayserispor - Galatasaray maçı ile 70 gün sonra kapılarını açıyor. Stadyum geçen sezon oynanan Ankaragücü maçının ardından bakıma alındı. Koltukları yeniden yapılırken, 11 tane de loca kazandırıldı. Stadyum Sorumlusu Ali Yılmaz, "Sezon bittikten sonra ilk etapta hemen çim bakımına girdik. Çimimizde tohumlama çalışması yaptık ve eski çimleri yerinden alıp ara ekim yaptık. Gübrelerle bakımını yaptık. Bu sene değişiklik olarak stadın koltuklarını pürmüzle yakarak solmuş hallerinden kurtulup eski haline çevirdik. Açık olan güney kafe locasını kapatarak stada 11 tane yeni loca kazandırdık. Temizliğimizde son aşama devam ediyor. Galatasaray maçına hazır durumdayız" ifadelerini kullandı.

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