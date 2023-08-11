Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...

Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic'in de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica'nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.