11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...

Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maç Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapacak. Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu mücadele ile Süper Lig'in perdesi aralanacak. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla canlı yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki...

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maç Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapacak. Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu mücadele ile Süper Lig'in perdesi aralanacak. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla canlı yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonu bu akşam Trabzonspor Antalyaspor maçıyla başlıyor. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç, Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI ANLIK CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Maç Bein Sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Anlık takip etmek isteyen taraftarlar platform tarafından belirlenen ücreti ödeyerek izleyebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa

6 YENİ TRANSFERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Transfer döneminde kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann'ın Trabzonspor maç kadrosunda olması, oyuncuların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olmaları bekleniyor.

Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic'in de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica'nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA