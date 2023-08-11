Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...
Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maç Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapacak. Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu mücadele ile Süper Lig'in perdesi aralanacak. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla canlı yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki...
Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maç Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun açılışını yapacak. Papara Park'ta Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu mücadele ile Süper Lig'in perdesi aralanacak. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın yönetiminde transferlerle güçlenerek sezona giriş yaparken, Antalyaspor ise Nuri Şahin liderliğinde yollarına devam ediyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla canlı yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki...
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonu bu akşam Trabzonspor Antalyaspor maçıyla başlıyor. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç, Papara Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI ANLIK CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Maç Bein Sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Anlık takip etmek isteyen taraftarlar platform tarafından belirlenen ücreti ödeyerek izleyebilir.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa
6 YENİ TRANSFERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Transfer döneminde kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann'ın Trabzonspor maç kadrosunda olması, oyuncuların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olmaları bekleniyor.
Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic'in de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica'nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...
- UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
- Açık Öğretim Ortaokul 3. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?
- 3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?
- Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...
- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023! İOKBS ne zaman, hangi gün? MEB sınav giriş belgesi yayınladı mı?
- 2 yaprağı kemikleri demir gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu reçeteyi paylaştı! Kireçlenmeyi önlemek için 30 gün boyunca...
- Galatasaray'a orta sahanın kralı geliyor! Eşinin aslan paylaşımı ortaya çıkardı