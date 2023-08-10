"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda 81 ildeki okullar için temizlik görevlisi alım başvuruları açılacak. Okulların açılmasına kısa süre kala alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. eki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?