TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika duyurularına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye genelinde okullara temizlik personeli alımı yapılacak. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda 81 ildeki okullar için temizlik görevlisi alım başvuruları açılacak. Okulların açılmasına kısa süre kala alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. eki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
TYP kapsamında yapılan işçi alımında başvuru şartları şu şekilde:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Kuruma kayıtlı olmak,
-18 yaşını tamamlamış olmak,
-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
-Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
TYP OKUL TEMİZLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?
TYP kapsamında okullara belirli dönemlerde temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleşiyor. 2023-2024 dönemi için henüz MEB'ten açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
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